Alcaldías y colonias que NO tendrán Ley Seca por el Mundial 2026 este 24 de junio en CDMX (Cuartoscuro)

Previo al partido de México vs. Chequia, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) estableció la suspensión temporal de venta de alcohol únicamente en zonas específicas de la capital, con motivo de esta jornada de futbol. El resto continua con su venta normal.

¿Cuáles son las alcaldías que no tendrán ley seca por el partido de México?

Las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas se limitarán a estas zonas en particular de la CDMX. En las 14 alcaldías restantes de la capital, se mantendrá la venta de manera regular.

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

De igual forma, se informó que el consumo por copeo dentro de restaurantes y bares sí está permitido en toda la ciudad.

¿Qué alcaldías si tendrán ley seca?

Esta medida tiene como objetivo evitar la distribución de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, supermercados y establecimientos de venta cerrada. Se prevé que la ley seca inicie el miércoles 24 de junio a las 15:00 horas y concluya el 25 de junio a las 07:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que estas medidas apliquen al primer cuadro de la capital y las colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Asimismo, las zonas aledañas al Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, también contarán con restricciones para la venta de bebidas alcohólicas.