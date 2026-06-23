¿Habrá Ley Seca en bares y restaurantes de la Roma y la Condesa? Reporte de la venta de alcohol por el partido de México Conoce para quiénes aplicará la Ley Seca durante el partido de México vs. Chequia (Pexels y Cuartoscuro)

Rumbo al partido de México vs. Chequia de este miércoles, la CDMX ha anunciado que habrá Ley Seca para zonas específicas de la ciudad; conoce si también aplicará en bares y restaurantes.

Este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido de México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México y, aunque la Selección Mexicana ya ha asegurado su paso a 16avos de final, los mexicanos aún se encuentran emocionados por este encuentro.

Sin embargo, debido a la emoción que despierta este encuentro y considerando las celebraciones que se registraron en el Ángel de la Independencia el pasado 18 de junio, cuando México le ganó a Corea, el Gobierno de la Ciudad de México ha declarado Ley Seca para este miércoles 24 de junio en ciertas colonias.

¿La Ley Seca aplicará en restaurantes?

La Ley Seca aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados, en las donde quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones este miércoles 24 de junio.

Por lo que, tanto restaurantes como bares podrán operar con normalidad durante el partido de México vs. Chequia, pues ellos no están contemplados en las limitaciones de la Ley Seca.

Sin embargo, cabe destacar que las autoridades han señalado que el consumo de bebidas alcohólicas únicamente estará permitido dentro de los establecimientos.

Lista de colonias que tienen Ley Seca: ¿estará prohibida la venta de alcohol en la Roma y la Condesa?

Asimismo, la Ley Seca solo aplicará para ciertas zonas de la CDMX, concentrándose principalmente en los puntos de aglomeración como el Ángel de la Independencia o el Zócalo.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, estas son las colonias y zonas en donde aplicará la Ley Seca este miércoles 24 de junio:

Perímetro “A” del Centro Histórico

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Horarios de la Ley Seca en CDMX por el partido de México vs. Chequia

La Ley Seca en las colonias de la CDMX antes mencionadas comenzará a aplicar desde este miércoles 24 de junio a partir de las 15:00 horas y durará hasta las 07:00 horas del día 25 de junio, por lo que, antes, durante y después del partido de México vs. Chequia no habrá venta de alcohol en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.