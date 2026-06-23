Autorizan a la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria aplicar multas en 7 alcaldías

Multas Existe una forma para que los ciudadanos puedan exigir una cancelación de multas si esta no tiene un motivo claro (Pexels)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la los agentes de la Policía Auxiliar estarán autorizados para infraccionar en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, así como en Xochimilco, con elementos del Sector 73 con indicativo “Excalibur”, y en Iztapalapa, con elementos del Sector 56 con indicativo “Cobra”.

Esto, de acuerdo con la SSC, tiene el objetivo de impulsar una movilidad segura en la Ciudad de México y fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

La policía capitalina llevó a cabo el banderazo de salida de operaciones de los elementos que fungirán en labores de levantamiento de boletas de sanción por diversas faltas al Reglamento de Tránsito en siete demarcaciones de la capital, como parte del fortalecimiento a las acciones de ordenamiento vial en la Ciudad de México.

Por ello, las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, realizaron una selección de personal con el perfil adecuado para desempeñar funciones de sanción conforme al Reglamento de Tránsito.

Para esta facultad, dichos elementos recibieron capacitación teórico-práctica en materia de seguridad vial, con evaluaciones constantes durante su proceso de formación.

En este proceso de capacitación, la SSC contó con el apoyo y colaboración de la asociación Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, con amplia experiencia internacional en materia de seguridad vial.