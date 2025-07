Medio Maratón CDMX 2025: alimentación y descanso, claves para una buena participación

Evento. El domingo 13 de julio, 30 mil corredores tomarán Paseo de la Reforma para correr la edición 19 del Medio Maratón de la Ciudad de México.

Con 25 años en la nutrición y con varias experiencias satisfactorias como el triunfo de la Selección Mexicana en Londres 2012, la nutriológa Beatriz Boullosa, experta en nutrición deportiva nos habla sobre la importancia de los lácteos fortificados como parte de la preparación para las carreras de medio maratón.

-¿Qué tan recomendable es que se tomen los lácteos y cuáles son las ventajas y desventajas de quienes los toman y no?

-Los lácteos son un alimento muy completo porque tienen carbohidratos, proteínas, electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio (que no solo es para los huesos) favorece diversos aspectos en la vida de los niños, adolescentes y adultos. Juega un papel crucial en la función muscular, la coagulación sanguínea, y la transmisión de impulsos nerviosos.

Lo mejor de consumir lácteos es que hoy en el mercado hay una gran variedad de opciones y se puede optar por el que más convenga a la persona. Si la persona es intolerante a la lactosa puede elegir lácteos sin lactosa.

-¿Cuál es el rendimiento en el cuerpo al tomar lácteos?

Es importante destacar que ningún alimento hará que un atleta mediocre se convierta en un gran atleta, son muchos los factores los que contribuyen al bienestar de las personas físicamente activas, como una alimentación variada, líquido suficiente y un sueño reparador.

Los lácteos deben formar parte de una correcta alimentación, se pueden incluir en desayunos, comidas y cenas, favorecen el rendimiento deportivo gracias a la leche que ayuda en la recuperación de los atletas. Un niño se verá favorecido si después de un entrenamiento toma un vaso de leche.

-¿Qué les solicitan en una carrera como el Medio Maratón?

Respecto a las personas que realizan ejercicio o las que van a correr el Medio Maratón de la CDMX deben estar conscientes de cuidar su alimentación antes, durante y después de correr los 21 kms, deben consumir alimentos ricos en carbohidratos y, una vez que crucen la meta, cuidar qué se van a tomar o qué van a comer.

-¿Qué significa correr en la CDMX o a nivel del mar?

En este Medio Maratón se debe considerar que una ventaja para los participantes de la CDMX es la altura porque al cuerpo le cuesta recibir oxígeno, hay personas que incluso se marean, la falta de oxígeno puede provocar que los corredores se cansen más rápido.

A diferencia de la CDMX, correr a nivel del mar, es más fácil. Es una excelente manera de mejorar la resistencia cardiovascular y requiere menos adaptación que correr en altura.

Beatriz Boullosa, señala la importancia de una alimentación adecuada en los deportistas para que puedan triunfar, da como ejemplo la medalla de oro de la Selección Mexicana Sub-23 de futbol varonil que compitió en Londres 2012.

Boullosa tiene una frase célebre “No todo es para todos” y esto porque es importante que cada uno sepa elegir lo que puede y no comer, lo que es compatible y lo que no lo es, destaca la importancia de consumir alimentos variados y llama a no satanizar a los carbohidratos (fruta, pan, tortilla) porque no son malos como mucha gente considera, tienen beneficios como las grasas que proporcionan energía, formar membranas celulares y tejido nervioso, y actúan como reserva de energía. También son importantes para la regulación de la temperatura corporal y la producción de ciertas hormonas.

La hidratación no solo viene de agua, también la tenemos a través de infusiones, café, leche.

Importancia del sueño

Todos requerimos de un sueño profundo, se deben tener horarios para ir a dormir, para despertar, un buen estado de salud y un cuarto oscuro, a través del sueño nos reponemos, se construye masa muscular, en los niños se mejora el aprendizaje, en los adultos se maneja el estrés y en los deportistas ayuda a reparar tejidos, mejorar la función cognitiva y previene lesiones. Además, el sueño adecuado optimiza las adaptaciones al entrenamiento, como el aumento de la fuerza y el crecimiento muscular.