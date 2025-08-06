Estado de México listo para implementar CURP Biométrica

Registro Civil EdoMéx

Durante el evento de conmemoración por el 164 aniversario del Registro Civil del Estado de México, realizado en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, Horacio Duarte Olivares, Secretario de General de Gobierno, informó que la entidad se encuentra lista para la implementación de la CURP Biométrica; “Así como lo ha instruido la gobernadora, así se lo ha planteado la propia presidenta de la República, que seamos ejemplo de cómo esta figura, este nuevo mecanismo de seguridad sirva como la gran llave para acceder a otros servicios y programas”, manifestó el funcionario.

En la ceremonia, el titular del Registro Civil reconoció la trayectoria de algunos de los integrantes de la dependencia, al tiempo que celebró la transformación de la institución, su sentido social, vigencia y utilidad.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, indicó que el Registro Civil del EdoMéx ha innovado en sus servicios y les ha revestido de una visión incluyente a través de la entrega de actas en sistema braile y mediante la atención en lenguas indígenas, asimismo, se ha certificado, por primera vez, a servidoras y servidores públicos como hablantes de lengua otomí, mientras que, por otro lado, se han expedido 473 trámites de cambio de identidad de género. A decir del funcionario, tales acciones, emprendidas por el Registro Civil, cumplen con la óptica, valores y visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, elementos que mantienen entre sus objetivos principales brindar un trato sensible y humanista para toda la población mexiquense y así garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

De igual manera, Félix Arturo Arce Venegas, Director General del Registro Nacional de Población (RENAPO), reconocó que la dependencia comandada por Duarte Olivares, avanza en la consecución de procesos más ágiles, seguros y confiables gracias la labor de cada servidora y servidor público involucrado en la consolidación de la política nacional en la entidad.