Toluca será sede del último partido de preparación de México antes del Mundial 2026

El partido de despedida de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, donde el equipo nacional enfrentará a Serbia, informó la Federación Mexicana de Futbol en conjunto con el gobierno estatal.

En Toluca, la gobernadora Delfina Gómez dio a conocer la estrategia denominada “Estadio de México. Destino Futbolero”, que vincula el evento deportivo con acciones en materia de movilidad, infraestructura, seguridad, turismo y programas sociales en la entidad.

Según lo expuesto, el plan contempla trabajos en vialidades consideradas estratégicas para la conectividad regional, entre ellas el Periférico Norte, la carretera Toluca–Tenango, el Macrolibramiento y la Vialidad Mexiquense, así como mejoras en espacios públicos, mercados, parques y áreas deportivas en distintos municipios.

Toluca será sede del último partido de preparación de México antes del Mundial 2026

La mandataria señaló que el encuentro representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa del estado y atraer visitantes, con impacto en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio.

También se prevé la realización de actividades culturales, turísticas y comunitarias en diversos puntos del territorio mexiquense, incluidas zonas turísticas y Pueblos Mágicos, donde se instalarán espacios para seguir el partido y realizar activaciones recreativas.

En materia de seguridad, se informó que se desplegarán operativos especiales y se reforzará el monitoreo en rutas estratégicas mediante herramientas tecnológicas y el sistema de videovigilancia, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para asistentes y visitantes.

Como parte del anuncio, el gobierno estatal presentó acciones vinculadas a campañas de bienestar animal, en coordinación con el Club Deportivo Toluca, para promover la adopción y el cuidado de animales de compañía bajo el lema “La Mejor Jugada es Adoptar”.

Asimismo, se indicó que durante el periodo previo al Mundial se impulsarán actividades deportivas y comunitarias dirigidas a niñas, niños y jóvenes, en coordinación con el gobierno federal, entre ellas el llamado “Mundialito Social”, enfocado en fomentar la práctica del deporte y la convivencia comunitaria.

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola Peñalosa, explicó que la Selección ha disputado ya una serie de encuentros de preparación y que el partido en Toluca formará parte de los últimos compromisos antes de la justa mundialista.

El directivo destacó que la Copa del Mundo de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, tendrá una amplia audiencia internacional y permitirá proyectar al país ante millones de espectadores.

El gobierno estatal señaló que las acciones previstas alrededor del partido buscan dejar beneficios permanentes en infraestructura urbana y espacios públicos, más allá del evento deportivo.