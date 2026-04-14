Morena exige revisión de gasolinera construida junto a preescolar en Álvaro Obregón

Padres de familia en protesta contra la construcción de la gasolinera.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México insistió en que las autoridades pertinentes revisen la construcción de una gasolinera junto a al preescolar “Juan O’Gorman”, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde diariamente acuden niñas y niños de 3 a 6 años.

Padres y madres de familia se han manifestado en distintas ocasiones para alzar la voz en contra del proyecto, que inició en diciembre del 2024; señalan que el alcalde, Javier López Casarín sí tuvo un acercamiento con ellos, lamentablemente su postura fue fría y sin interés, “no es un peligro... las construcciones no son riesgosas”, les dijo.

La diputada Rosario Morales, recordó que se trata de la segunda ocasión que sube a tribuna a exponer la problemática ante la preocupación creciente de vecinas, vecinos y padres de familia que acuden al plantel educativo en Avenida Tamaulipas, colonia Corpus Christi.

Señaló que el exhorto está dirigido a los titulares de la Comisión Nacional de Energía, la alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que determinaran la pertinencia de autorizar la construcción de la estación de servicio.

Manifestó que la cercanía de una gasolinera a un centro escolar representa un riesgo latente, debido a la manipulación de hidrocarburos inflamables, lo que puede derivar en fugas, derrames, incendios o incluso explosiones, además de posibles afectaciones a la salud por la exposición a contaminantes.

Ya había sellos de suspensión de actividades

Rosario Morales dio a conocer que las autoridades habían determinado la suspensión de actividades en el inmueble y colocaron los sellos correspondientes para prevenir riesgos; lamentablemente persisten reportes ciudadanos que indican que los trabajos continúan, respaldados por evidencia de actividad dentro del predio.

“Estamos frente a una situación que no solo podría implicar faltas administrativas, sino también responsabilidades legales, al tiempo que pone en riesgo la integridad de niñas, niños, personal docente y familias enteras”, enfatizó.

Por ello, la diputada presentó una proposición mediante la cual exhorta a la persona titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a realizar, de manera inmediata, labores de verificación, inspección y, en su caso, investigación en dicha gasolinera.

“El objetivo es claro: garantizar el cumplimiento de la suspensión, prevenir cualquier riesgo y salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar y vecinal en Avenida Tamaulipas 1247, colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón”, señaló.

Para finalizar, advirtió que no se trata solo de una obra, sino que se trata de la tranquilidad de las familias y de la seguridad de las niñas y niños.