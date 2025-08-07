Aclaran tala de fresno en la colonia Del Valle: tenía autorización y no era árbol patrimonial

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que la reciente tala de un fresno en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, se realizó conforme a la normatividad ambiental vigente y no se trató de un árbol protegido por declaratoria patrimonial.

La dependencia explicó que el ejemplar derribado, identificado por vecinos como “Eugenito”, estaba ubicado dentro de un predio de propiedad privada y no contaba con la designación de árbol patrimonial. Su derribo fue autorizado en 2024 mediante los procedimientos establecidos por la legislación ambiental y la autorización correspondiente fue notificada tanto al promovente como a las y los vecinos del lugar.

En contraste, Sedema subrayó que el fresno conocido como “Eugenio”, que se encuentra en la misma cerrada de Eugenia 28, sí está declarado como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México y actualmente goza de medidas de protección vigentes. Este ejemplar presenta condiciones óptimas: follaje saludable, firmeza estructural y buena salud biológica.

Como parte de las obligaciones derivadas del permiso de tala, la empresa responsable deberá plantar ocho árboles de al menos seis metros de altura en la zona de influencia del árbol retirado. Las autoridades ambientales darán seguimiento puntual al cumplimiento de esta medida compensatoria.