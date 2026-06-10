¿Qué está pasando en la Línea 7 del Metro CDMX? Usuarios reportan retrasos en Tacubaya este 10 de junio

Metro Tacubaya Usuarios reportan retrasos y falta de trenes en la estación de la Línea 7 del Metro este miércoles 10 de junio (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Mitad de semana en la capital del país, pero movilidad a tope en el metro CDMX. La mañana de este miércoles 10 de junio, múltiples usuarios han reportado retrasos de entre 10 y 15 minutos en la línea naranja del Sistema de Transporte Colectivo, especialmente en la estación Tacubaya, una de las más utilizadas de toda la red y que conecta con otras dos líneas.

Metro MCDX: ¿Por qué hay retrasos en Tacubaya este miércoles 10 de junio?

Por medio de sus redes sociales, varias personas han reportado problemas para abordar trenes en la estación Tacubaya de la línea 7. De acuerdo con los testimonios, la espera se ha extendido entre 10 y 20 minutos para poder abordar.

También, han señalado que los últimos dos vagones se encuentran sin poder utilizarse, situación que ha reducido la posibilidad de abordar y que mantiene.

#MetroAlMomento:

Las Líneas 1, 3, 7, 12, A y B registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



Mantente informada e… pic.twitter.com/55jRKQsKn9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026

Por su parte, la cuenta oficial del Metro CDMX únicamente ha informado que la Línea 7 es una de las que están presentando alta afluencia durante esta mañana, sin especificar alguna razón particular por la que no estén llegando vagones vacíos.