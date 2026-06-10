Megamarcha de la CNTE en CDMX este 10 de junio: horarios, rutas y alternativas viales confirmadas

CNTE ¿Qué dice la Ley del ISSSTE 2007 y por qué la CNTE exige derogarla? (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que mantiene, desde hace semanas, una serie de protestas para exigir cambios en el sistema de pensiones, mejoras laborales y la abrogación de la Ley del ISSSTE.

La convocatoria para este miércoles 10 de junio ocurre a tan solo unas horas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, por lo que las autoridades capitalinas enfrentan el reto de garantizar la movilidad de millones de personas mientras continúan las manifestaciones magisteriales.

¿A qué hora comenzará la megamarcha?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la CNTE, los contingentes se concentrarán en punto de las 16:00 horas, iniciando formalmente sus recorridos pasado este horario.

Sin embargo, muchos profesores provenientes de los distintos estados comenzarán a llegar a partir del mediodía, por lo que se preveen cortes de circulación previos en algunas calles y avenidas.

Principales vialidades afectadas por la marcha de la CNTE

Aunque los recorridos pueden modificarse conforme avancen las negociaciones y decisiones de los manifestantes, las autoridades y reportes de movilizaciones previas identifican varios puntos con alta probabilidad de afectaciones:

La marcha comenzará en el Casco de Santo Tomás hacia el Zócalo capitalino, teniendo como vialidades severamente afectadas:

Calzada México-Tacuba

Avenida Ribera de San Cosme,

Avenida Puente de Alvarado

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

El cruce por el Eje Central Lázaro Cárdenas

La calle 5 de Mayo

Alternativas viales recomendadas

Ante la posibilidad de cierres y congestionamientos, autoridades de movilidad han sugerido utilizar rutas alternas para reducir tiempos de traslado:

Circuito Interior

Avenida Congreso de la Unión

los Ejes 1 Norte y 2 Oriente

Avenida Doctor Vértiz

Asimismo, se recomienda consultar en tiempo real los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y prever tiempos adicionales de traslado.

Marcha de antorchas de madres buscadoras

Alternamente, se prevee que en punto de las 16:00 horas también se lleve a cabo una marcha por parte del colectivo de madres buscadoras, la cual partirá desde las estaciones del Tren Ligero en el sur de la urbe y avanzará en una ruta directa de protesta rumbo al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Por lo tanto, se espera que la Calzada de Tlalpan y el Periférico Sur sean las vialidades más afectadas. En este sentido, la recomendación es utilizar como vías alternas la Avenida División del Norte, la Avenida Río Churubusco, Insurgentes Sur y los Ejes 7 y 8 Sur.

La preocupación de las autoridades radica en evitar incidentes durante los días previos al inicio del Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se garantizará el derecho a la protesta, al tiempo que aseguró que no habrá represión contra los manifestantes.

Mientras tanto, la CNTE mantiene firme su postura y continúa utilizando las calles como principal herramienta de presión para lograr avances en sus demandas.