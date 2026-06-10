Mujeres y personas mayores registraron la mayor participación en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

IECM aprueba lineamientos para reconocer proyectos innovadores del Presupuesto Participativo 2026 y 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó ante su Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística la Estadística de Participación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, documento que analiza las características sociodemográficas de las personas que emitieron su opinión durante este ejercicio de participación ciudadana.

El informe detalls que el 61.51% de las opiniones registradas correspondió a mujeres, el 38.48% a hombres y el 0.00273% a personas no binarias. El IECM señaló que la participación de las mujeres fue proporcionalmente superior al porcentaje que representan dentro de la Lista Nominal de Electores.

La estadística, elaborada a partir de la verificación de registros contenidos en los cuadernillos de la Lista Nominal, complementa la información de resultados al incorporar variables como edad, sexo y otras características de la ciudadanía participante.

Por grupos de edad, las personas de 65 años y más concentraron el mayor número de opiniones emitidas, mientras que el nivel más bajo de participación se registró entre quienes tienen de 25 a 29 años. Según el análisis, esta tendencia se observa en la mayoría de los ámbitos territoriales evaluados.

El documento también incluye información sobre grupos de atención prioritaria. En la consulta participaron 311 personas en estado de postración, con una tasa de participación de 90.41%; 1,975 personas en prisión preventiva, con una participación de 73.50%; y 39 residentes en el extranjero.

Respecto a la organización del ejercicio, se registraron 23,031 proyectos ciudadanos, se habilitaron 4,873 personas responsables de mesas receptoras de opinión, se acreditó a 330 personas observadoras y participaron 32,125 personas en asambleas comunitarias.

En cuanto al perfil de quienes colaboraron en la instalación y operación de las mesas receptoras, el informe señala que poco más de la mitad contaba con estudios de nivel superior, mientras que más de un tercio tenía estudios de nivel medio superior.

El análisis comparativo con ejercicios anteriores muestra un incremento en el número de personas que emitieron su opinión mediante el Sistema Electrónico por Internet en 15 demarcaciones territoriales. En contraste, la modalidad presencial registró aumentos de participación en seis demarcaciones.

Además, el documento reporta la participación de personas no binarias en cinco demarcaciones territoriales durante 2025, una cifra superior a la observada en consultas previas.

Finalmente, el informe indica que, entre los 10 proyectos ganadores considerados novedosos en 2025, siete fueron promovidos por mujeres y tres por hombres. Según el IECM, este resultado refleja una amplia participación femenina dentro de este mecanismo de participación ciudadana.