Comerciantes infringen NOM; tiran vísceras y desechos cárnicos en la vía pública

Desechos cárnicos de comerciantes del del Mercado Minillas y sus alrededores

Locatarios del Mercado Minillas, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, y comerciantes de los alrededores de este centro de abasto tiraron vísceras y desechos cárnicos en la vía pública y distintas coladeras, como una forma de negarse a contratar una empresa que recolecte esos desechos y pueda darles un trato especial como indica la norma.

La Dirección de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos de la Ciudad de México ha comunicado que no recibe este tipo de materiales, por considerarse residuos de manejo especial de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011.

Dicha norma establece que, “vísceras y otros restos orgánicos derivados de actividades ganaderas requieren un plan de manejo específico por parte de quienes los generan”. Por ello, autoridades correspondientes han exhortado a los responsables a cumplir con la ley vigente para evitar sanciones y proteger la salud de la comunidad.

Luego de los comerciantes desecharon los residuos en la vía pública, vecinos denunciaron que dicha acción representa un riesgo creciente ya que día con día aumentan los desperdicios en las calles, lo que genera fauna nociva y foco de infección y enfermedades para las familias que habitan en la zona. Además de la contaminación ambiental y visual que provocan.

Aseguran que cada que llueve se generan enormes encharcamientos por la obstrucción de las rejillas pluviales en la zona de la avenida Congreso de la Unión y el Eje 2 Norte; por lo que demandan la atención de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y a la Fiscalía General de Justicia capitalina para que sean sancionados los locatarios por la responsabilidad administrativa y penal que conlleve este tiradero.