Invitan a la ciudadanía a descubrir y conservar la riqueza micológica de la CDMX

Durante agosto y septiembre se realizarán recorridos, talleres, cursos y actividades artísticas en Áreas Naturales Protegidas de la capital

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México llevará a cabo durante agosto y septiembre la jornada de cultura ambiental “Hongosto”, un ciclo de actividades dedicadas a acercar a la población al conocimiento, conservación y valoración de los hongos presentes en las Áreas Naturales Protegidas de la capital.

La edición de este año contempla recorridos guiados, talleres, cursos, actividades artísticas y sesiones de fotografía en sitios emblemáticos como el Parque Ecológico de la Ciudad de México, el Cerro de la Estrella, el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, el CCA Acuexcomatl, el CCA Yautlica y el Parque Nacional Desierto de los Leones.

Las actividades darán inicio el 16 de agosto en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, con un recorrido micológico guiado por la maestra en ciencias Lisette Chávez García y el doctor Sigfrido Sierra, de 9:00 a 12:00 horas, con entrada gratuita. El registro se realizará enviando un correo a pecdmx.anp.sma@gmail.com.

El 17 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, se efectuará el recorrido “Fotografiando los hongos del Cerro de la Estrella”, y el 22 de agosto se ofrecerá el taller gratuito “Hongos en acuarela: el arte del Cerro de la Estrella” a partir de las 9:30 horas. Los interesados deberán inscribirse escribiendo a anp.cerrodelaestrella@gmail.com.

El 23 de agosto, el CCA Ecoguardas será sede del curso “Hongos caseros”, de 9:00 a 12:00 horas, con cuota de recuperación que incluye materiales y cupo máximo de 50 personas. Ese mismo día, el CCA Acuexcomatl celebrará el “Festival de Hongos” de 8:30 a 16:00 horas, con cupo para 100 asistentes y registro en eduambiental.acuex@gmail.com. También el 23 de agosto, en el CCA Yautlica se desarrollará el recorrido “Fotografía de naturaleza en Hongosto”, de 9:00 a 11:00 horas.

La programación contempla además una jornada de observación de hongos en el Parque Nacional Desierto de los Leones el 31 de agosto a las 9:00 horas.

El 30 de agosto, el CCA Ecoguardas acogerá nuevamente la actividad “Fotografía de naturaleza en Hongosto”, de 9:00 a 11:00 horas, con cupo máximo de 20 personas.

Finalmente, el 20 de septiembre en el mismo recinto se realizará un recorrido micológico y una charla magistral impartida por Lisette Chávez García y Sigfrido Sierra, de 9:00 a 13:00 horas, con entrada gratuita y cupo limitado a 20 participantes. Para ambas actividades en Ecoguardas, el registro se hará enviando un correo a cea.ecoguardas.sma@gmail.com.