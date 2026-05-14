¿Dónde tomar Uber o DiDi en el AICM? La nueva zona oficial para evitar multas y caminar menos (Uber - AICM)

Los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya cuentan con puntos específicos para abordar vehículos solicitados mediante aplicaciones como Uber o DiDi. Las autoridades aeroportuarias establecieron zonas externas a las terminales para permitir el ascenso de usuarios sin infringir la regulación federal vigente.

La medida busca ordenar el servicio de transporte solicitado por aplicación dentro del entorno aeroportuario, mientras continúa el conflicto legal entre plataformas digitales y autoridades federales sobre la operación de estos servicios en aeropuertos del país. El AICM mantiene que únicamente los taxis concesionados pueden operar dentro de la zona federal del aeropuerto.

¿Dónde tomar Uber o DiDi en el AICM?

El aeropuerto capitalino habilitó un punto de encuentro cercano a cada terminal para que los pasajeros puedan abordar vehículos solicitados mediante aplicaciones.

En la Terminal 1, el ascenso debe realizarse sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, cerca de la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro. Los usuarios deben salir del edificio terminal y caminar hacia esa vialidad para encontrarse con el conductor asignado.

En la Terminal 2, el punto autorizado se ubica sobre Avenida Fuerza Aérea Mexicana, a un costado del acceso vehicular del aeropuerto. Los pasajeros deben dirigirse fuera de la terminal para abordar el vehículo solicitado mediante la aplicación.

Por qué Uber y DiDi no pueden recoger pasajeros dentro del aeropuerto

El AICM explicó que las plataformas digitales no cuentan con autorización para operar dentro de la zona federal del aeropuerto. Debido a ello, el abordaje debe realizarse únicamente en puntos externos al perímetro aeroportuario.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señaló que los servicios de autotransporte de pasajeros dentro de aeropuertos deben cumplir requisitos establecidos en la legislación federal. Entre ellos se encuentran permisos federales, autorización aeroportuaria, vehículos registrados y licencias correspondientes.

Las autoridades mantienen que solo los servicios autorizados pueden recoger pasajeros directamente dentro de las terminales y zonas oficiales de ascenso y descenso.

¿Cuáles son los taxis autorizados que sí operan dentro del AICM?

Actualmente, el aeropuerto permite la operación de empresas de taxis concesionadas que cuentan con permisos federales y autorización aeroportuaria.

Entre las compañías autorizadas se encuentran Yellow Cab, Sitio 300, Nueva Imagen, Confort Unlimited y Porto Taxi. Los usuarios pueden contratar estos servicios en módulos ubicados dentro de las terminales.

Los vehículos de estas empresas sí pueden ingresar a las áreas oficiales de ascenso y descenso debido a que cumplen con la regulación federal vigente para el transporte dentro de aeropuertos.