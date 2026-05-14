“Es irresponsable”, califica oposición ausencia de Brugada por viaje de 7 días a Azerbaiyán

El PAN llamó a Brugada a no abandonar la ciudad en un momento en el que hay problemas de movilidad, seguridad y con la justa deportiva en puerta

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México calificó como irresponsable el viaje que realizará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a Azerbaiyán ya que la capital se encuentra en un momento “vulnerable”

Ante la solicitud de la mandataria, para ausentarse 7 días, del 17 al 22 de mayo para participar en el “Foro Urbano Mundial (FUM) 13”, los panistas destacaron que Brugada no puede abandonar la capital en un momento en el que hay casas y calles inundadas, obras inconclusas, problemas de movilidad y una justa deportiva a menos de un mes.

“No es oportuno, no es responsable y dejarlo de señalar nos haría cómplices de esa decisión equivocada que está tomando Clara Brugada, la jefa de Gobierno, de abandonar la ciudad cuando las y los citadinos que votaron por ella, que creyeron en ella, exigen respuestas y exigen soluciones por parte de esta autoridad”, comentó la diputada Daniela Álvarez.

La panista señaló que la mandataria presume una inversión de 3 mil 300 millones de pesos en la ciudad, pero que “en los hechos no se ven”; detalló que luego de la lluvia del martes —catalogada como la más fuerte del año— las y los ciudadanos sintieron las afectaciones ante la falta de inversión porque las calles se inundadoron.

Mencionó que Avenida Juárez, Eje Central, Bellas Artes, Periférico (carriles centrales y segundo piso), Circuito Interior, la Avenida Marina Nacional, Insurgentes Norte, la Calzada Ignacio Zaragoza, la Avenida San Jerónimo.

Así como la Avenida Universidad, Picacho Ajusto, Eje 6 Sur; los cruces del Instituto Politécnico, Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe presentaron severas anegaciones, que provocaron que incluso el Cuerpo de Bomberos sacara a las personas en sus hombros porque estaban completamente varados.

“Esa inversión es la que ustedes están presumiendo, una inversión no se tiene que presumir, se tiene que vivir, se tiene que sentir en el día a día”, señaló al asegurar que lo que hoy sienten las y los capitalinos es abandono, corrupción e ineptitud por parte del Gobierno.

Piden empatía por damnificados

“Yo sé que para ustedes que esté Clara Brugada y que no esté Clara es lo mismo, para nosotros también, pero tan siquiera por un tema de solidaridad con las personas que están resultando afectadas en sus viviendas, en sus bienes, en los automóviles, en sus negocios”.

Agregó que su petición es que la jefa de Gobierno tenga un momento de lucidez y de empatía con las y los capitalinos y no salga.

La bancada panista también criticó el tiempo que se ausentará la jefa de Gobierno, ya que su participación en el evento solamente será el 17 y 18 de mayo y se está yendo 5 días más.

“Vemos como una completa irresponsabilidad que salga la jefa de Gobierno de esta ciudad por los pésimos resultados que ha entregado”, sentenció Álvarez al lamentar que en la capital aumentaron en un 57 por ciento los feminicidios.

“No necesitamos que pinten todo de morado, necesitamos que se cumpla la normatividad y que se invierta en seguridad ciudadana”.