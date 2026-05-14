Refuerzan iluminación en Los Reyes Ixtacala para mejorar la seguridad

El gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz realizó el encendido de luminarias en el fraccionamiento Los Reyes Ixtacala Segunda Sección como parte del programa “Luminaria Nuestra Ciudad”, estrategia que busca mejorar la seguridad y recuperar espacios públicos en distintas comunidades del municipio.

El acto fue encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, quien destacó que una de las prioridades de su administración es brindar calles mejor iluminadas para que las familias puedan transitar con mayor tranquilidad y confianza durante las noches.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones permitirán mejorar la visibilidad en vialidades y espacios públicos, además de contribuir a la prevención del delito y fortalecer la percepción de seguridad entre las y los vecinos de la zona.

Con el programa “Luminaria Nuestra Ciudad”, el ayuntamiento busca rehabilitar y modernizar el sistema de alumbrado público en diferentes colonias y fraccionamientos de Tlalnepantla de Baz, como parte de las acciones enfocadas en el mejoramiento urbano.

Vecinos de Los Reyes Ixtacala Segunda Sección reconocieron la importancia de contar con calles iluminadas, ya que esto favorece la movilidad peatonal y genera mayor confianza para quienes regresan a sus hogares durante la noche.

El gobierno municipal destacó que continuará impulsando obras y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la seguridad en las comunidades del municipio.