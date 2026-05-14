Refuerzan obras hidráulicas en el Estado de México para prevenir inundaciones





El Gobierno federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y municipios de la zona oriente del Valle de México, informó sobre la realización de obras hidráulicas y acciones preventivas para reducir riesgos de inundación durante la temporada de lluvias.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que se desarrollan proyectos en municipios como Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco y Ecatepec para mejorar el desalojo de agua pluvial y disminuir afectaciones por lluvias.

Entre las obras mencionadas se encuentra la ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos. También se prevé incrementar la capacidad del colector Teotongo en cuatro mil litros por segundo y del colector Los Pinos en tres mil litros por segundo, en beneficio de municipios del oriente mexiquense.

Las autoridades informaron además sobre trabajos en el colector Carmelo Pérez, en Nezahualcóyotl, que añadirá una capacidad de 20 mil litros por segundo y estará conectado con el cárcamo de bombeo de Xochiaca, equipado con ocho bombas y capacidad de 16 mil litros por segundo.

En Chalco, la Conagua reportó avances en un colector destinado a prevenir inundaciones. El proyecto contempla una inversión cercana a mil millones de pesos. De acuerdo con la dependencia, en 2025 se construyeron 1.8 kilómetros mediante trabajos a cielo abierto y microtunelación, mientras que actualmente se desarrolla una segunda etapa con otros 1.8 kilómetros hasta la desembocadura del río.

Además, continúan labores de desazolve en 19 ríos del Valle de México. Según la información presentada, las acciones abarcan 68.4 kilómetros y consideran una inversión de 312 millones de pesos para incrementar la capacidad de conducción y reducir riesgos de desbordamiento.