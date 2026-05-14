Naucalpan se suma a estrategia ambiental con jornada de limpieza

El Gobierno de Naucalpan de Juárez se sumó a la estrategia estatal “Limpiemos Nuestro EdoMéx” con una jornada de limpieza realizada en las inmediaciones del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, donde más de mil personas participaron en el retiro de más de 10 toneladas de desechos sólidos.

La actividad fue encabezada por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en coordinación con la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, como parte de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y fortalecer la conciencia ambiental entre la población.

La jornada se llevó a cabo en el paraje conocido como Chabacano y en la comunidad Puente de Piedra, en Santiago Tepatlaxco, donde brigadas de ciudadanos, autoridades y voluntarios realizaron labores de recolección de basura y saneamiento de la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, esta acción formó parte de la estrategia estatal promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual se desarrolló de manera simultánea en distintos municipios mexiquenses para combatir la contaminación y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada también participaron integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes colaboraron en las labores de limpieza portando chalecos con la leyenda “Mayor Amor”.

El director de Medio Ambiente de Naucalpan, Gustavo García Jaramillo, destacó la importancia de separar correctamente los residuos desde los hogares y depositarlos de manera adecuada para evitar daños ambientales y problemas de salud pública.

Autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer la educación ambiental, reducir la contaminación y prevenir la proliferación de fauna nociva derivada de la acumulación de basura en espacios abiertos.

Asimismo, la secretaria Alhely Rubio Arronis agradeció la participación de ciudadanos y autoridades municipales, y reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno estatal es generar conciencia sobre el impacto negativo que tiene arrojar residuos en lugares no autorizados.