Lluvia provoca desvío de vuelos e inundaciones en al menos tres alcaldías y el Centro Histórico

Colapsa CDMX por lluvias

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México advirtió de inundaciones en varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, el equipo de socorro indicó que la calle Izazaga, en la colonia Centro, presenta un encharcamiento de aproximadamente 200 metros de largo, mientras que calzada de la Viga, en la colonia Esperanza, del mismo polígono territorial, exhibe anegaciones.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, otras vialidades afectadas por las fuertes lluvias con Avenida Chapultepec, en la colonia Juárez e Insurgentes Norte, a altura de la colonia Tabacalera. De la misma manera se reporta la entrada de agua al interior de la Catedral Metropolitana e inundaciones en la inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

En la colonia El Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza, usuarios de redes sociales ubicaron encharcamientos frente al Hospital General Balbuena.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló de un importante encharcamiento, de al menos mil metros de longitud, entre Fray Servando Teresa De Mier y Congreso de la Unión, esto en la colonia Merced Balbuena.

Personal de Bomberos CDMX trabajan en el desalojo de agua pluvial en los puntos señalados mientras elementos de la SSC informa, vía la red social X, de tareas de auxilio a la población que ha quedado varada, incluyendo automovilistas y motociclistas en puntos como Viaducto y Río Churubusco, colonia General Ignacio Zaragoza.

Asimismo, la ciudadanía y autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron la suspensión del servicio en la estación San Antonio Abad, de la línea 2, a causa de un corto circuito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya brida apoyo a los usuarios afectados como parte del Operativo Tlaloque en los tramos Cuatro Caminos-Pino Suárez y Taxqueña-Xola. San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio.

En Álvaro Obregón, Bomberos reporta la caída de árboles de hasta 15 metros en la colonia las Águilas; Miguel Hidalgo informa del desprendimiento de ramas y un árbol en la colonia Anáhuac; mientras que Tlalpan presenta caída de árboles en la colonia Prados Coapa.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió a viajeros y público usuario del anegamiento de pasillos al interior de la terminal aérea y del desvío de varios vuelos a aeropuertos cercanos dadas las complicaciones meteorológicas derivadas de las lluvias. Recomiendan consultar los cambios directamente con las aerolíneas.