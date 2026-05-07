Huixquilucan entrega calentadores solares para apoyar la economía familiar

El gobierno municipal de Huixquilucan realizó la entrega de calentadores solares a familias de la Zona Tradicional, como parte de una estrategia para fortalecer la economía de los hogares y promover el uso de energías limpias.

La entrega se llevó a cabo en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, con la finalidad de acercar programas de apoyo que permitan mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones buscan disminuir el gasto en servicios básicos, principalmente en el consumo de gas, ya que los calentadores solares permiten aprovechar la energía del sol para calentar agua en los hogares.

Durante el evento, funcionarios destacaron que el programa está dirigido principalmente a familias de comunidades de la Zona Tradicional de Huixquilucan, donde muchas personas enfrentan dificultades económicas derivadas del aumento en precios de productos y servicios.

Los beneficiarios recibieron equipos que podrán instalar en sus viviendas para reducir gastos mensuales y contar con una alternativa más sustentable. Además, señalaron que este tipo de apoyos también contribuyen al cuidado del medio ambiente al disminuir el uso de combustibles.

El gobierno municipal explicó que la alianza con la Congregación Mariana Trinitaria ha permitido ampliar el acceso a programas sociales y de mejoramiento para vivienda, entre ellos apoyos para almacenamiento de agua, materiales de construcción y ecotecnologías.

Habitantes beneficiados agradecieron el apoyo y señalaron que los calentadores solares representan un ahorro importante para sus familias, especialmente ante el incremento en el costo del gas doméstico.

Autoridades locales aseguraron que continuarán impulsando programas de apoyo social en distintas comunidades del municipio para beneficiar a sectores vulnerables y fortalecer la economía familiar.