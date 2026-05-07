Congreso CDMX conmemora 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil

Conmemora Congreso CDMX creación del Sistema Nacional de PC

El Congreso de la Ciudad de México conmemoró el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) con un foro sobre prevención y resiliencia, en el que se dialogó sobre los retos actuales de esta materia en México.

Con el fin de fortalecer la cultura de la prevención, la resiliencia comunitaria, y la gestión integral de riesgos ante desastres en México y la capital del país.

El evento “A 40 años del SINAPROC: Cuatro Décadas de Fuerza, Solidaridad y Prevención” reunió a representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); autoridades de protección civil, expertos y académicos especializados en prevención de desastres y monitoreo sísmico, entre otros rubros.

El foro, encabezado por la diputada Lizzette Salgado Viramontes, presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades, especialistas, academia y ciudadanía, con la finalidad de consolidar políticas públicas que prioricen la protección de la vida y el bienestar de las personas.

La legisladora refrendó el compromiso del Congreso capitalino de impulsar acciones legislativas orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención de emergencias y gestión integral de riesgos, particularmente en una ciudad altamente vulnerable a fenómenos sísmicos, meteorológicos y urbanos.

La diputada dio a conocer que se llevarían a cabo conversatorios y paneles de discusión enfocados en la evolución del riesgo de desastres la gobernanza del riesgo y las perspectivas académicas rumbo a la consolidación de un Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres.

También sobre la construcción de resiliencia; los riesgos químicos; la evolución de la protección civil en México, y el papel de la ciencia y la tecnología frente a fenómenos naturales y emergencias complejas.