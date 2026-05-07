Edomex entrega 92.4 mdp para equipamiento policial municipal

El Gobierno del Estado de México entregó 92.4 millones de pesos a 85 municipios para fortalecer el equipamiento de las policías municipales, informó la administración estatal durante un acto realizado en Cuautitlán Izcalli.

Los municipios de Xalatlaco, Morelos, Amecameca, Jaltenco y Apaxco recibieron los montos más altos de apoyo económico.

También se adquirieron y entregaron 674 armas para 36 municipios, con una inversión de 12.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La gobernadora Delfina Gómez señaló que los recursos forman parte de una estrategia integral de seguridad y destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La mandataria estatal también indicó que su administración continuará con la implementación de acciones vinculadas a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como operativos y esquemas de coordinación regional en el Estado de México.