Cuautitlán Izcalli registra baja de 15 % en delitos de alto impacto durante 2026





Autoridades del Estado de México informaron que en el municipio de Cuautitlán Izcalli los delitos de alto impacto registraron una disminución del 15 por ciento entre el 1 de enero y el 6 de mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante una sesión de la Mesa de Paz realizada este jueves en el municipio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que también se reportó una reducción del 47 por ciento en homicidios dolosos y del 27 por ciento en robo de vehículo sin violencia y robo a transporte de carga con violencia.

La gobernadora Delfina Gómez afirmó que los resultados son consecuencia de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad.

De acuerdo con datos presentados en la reunión, la percepción de inseguridad en el municipio también mostró una ligera mejoría, al pasar de 82.7 a 81.8 puntos, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Las acciones implementadas en la zona han sido los operativos Pegaso, enfocado en delitos cometidos en motocicleta; Transporte Estatal Seguro, dirigido a prevenir robos en transporte público y de carga; y Desconexión, orientado al combate de la extorsión telefónica. Además, se mantienen patrullajes permanentes y otras estrategias de vigilancia.

En la reunión participaron funcionarios estatales y municipales, así como representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y organismos de inteligencia.