“La pasión también es del barrio”, réplica de la Copa del Mundo llega a Iztapalapa y a penales

Sólo existen 2026 réplicas en el mundo del la Copa

La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, anunció el arranque del tour “La Copa en tu Barrio”. A través de esta iniciativa, habitantes de barrios y colonias de Iztapalapa, así como personas en centros de reinserción social de la capital, podrán conocer la réplica oficial del trofeo de la FIFA.

Dicha gira tiene el propósito de acercar la experiencia mundialista a todas y todos y hacer del Mundial una celebración más accesible e incluyente, especialmente para sectores que quedan fuera de este tipo de eventos internacionales.

La diputada local por Iztapalapa, también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que a nivel mundial únicamente existen 2026 réplicas oficiales de la Copa mundialista. Por ello, celebró que una de ellas llegue a Iztapalapa para acercar la emoción del fútbol y del Mundial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de esta demarcación.

“El fútbol no puede ser una fiesta exclusiva para quienes pueden pagar un boleto, viajar o estar en zonas VIP. La pasión mundialista también pertenece a los barrios, a las colonias populares y a las familias trabajadoras que viven el fútbol todos los días desde sus canchas y sus calles”, expresó la diputada.

Detalló que el tour comenzará en la colonia El Retoño y posteriormente visitará las colonias San Andrés Tetepilco, Mexicaltzingo, Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Valle del Sur, Cipreses, los 8 barrios originarios, entre otras colonias.

Refirió que en cada evento se realizarán actividades deportivas relacionadas con el Mundial, torneos relámpago, dinámicas comunitarias y espacios para que las y los asistentes puedan tomarse fotografías con la copa del mundo.

“Queremos que esta copa llegue a donde nunca había llegado. Que niñas y niños de Iztapalapa puedan verla de cerca, tocarla y sentir que los grandes escenarios también pueden empezar en una cancha de barrio”, señaló.

La réplica de la Copa llegará a reclusorios

Abundó que este recorrido también llegará a los Reclusorios Preventivos Oriente y Norte, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y a la Comunidad para Adolescentes de San Fernando, con el objetivo de impulsar el deporte como herramienta de reinserción social y prevención del delito.

“El deporte genera disciplina, trabajo en equipo y comunidad. Por eso decidimos llevar esta experiencia también a espacios de reinserción social, porque creemos en las segundas oportunidades y en actividades que ayuden a reconstruir proyectos de vida”, afirmó.

El Mundial debe de ser una experiencia accesible

La legisladora destacó que este recorrido busca convertir el Mundial en una experiencia cercana y accesible para toda la población, especialmente para sectores que normalmente quedan fuera de este tipo de eventos internacionales.

“La fiesta mundialista no debe quedarse únicamente en espacios exclusivos. Hoy queremos demostrar que el fútbol también puede unir comunidades, recuperar espacios y acercar esperanza a quienes más lo necesitan”, concluyó.