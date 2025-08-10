Rodada por la Paz convoca a mil participantes en Ecatepec

Cerca de mil personas se sumaron este domingo a la primera Rodada por la Paz organizada por el gobierno municipal, que tuvo como objetivos principales fomentar la activación física y fortalecer el sentido de unidad en la comunidad, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó el recorrido en bicicleta por el primer cuadro de la localidad y expresó su respaldo a la juventud.

“Los jóvenes son un ejemplo de lucha, tenacidad y amor al deporte, nos sentimos muy orgullosos. Que sepan que cuentan conmigo, con el gobierno municipal, que no duden ni un instante, que estamos en una nueva etapa en la vida pública de este municipio”, afirmó.

El trayecto inició en el Puente de Fierro y siguió por vía Morelos y las avenidas Vicente Villada y Juárez, hasta concluir en el palacio municipal de San Cristóbal. Entre los participantes estuvieron el secretario de Movilidad estatal, Daniel Sibaja, y el director del Instituto del Deporte del Estado de México, Manuel Sotomayor.

También se sumaron deportistas destacados como Bruno Damián Hernández Zayas, de 13 años, con más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales en patinaje de velocidad y skate cross; la patinadora Eyenir Alexandra Castañeda Osornio; y Daniel Aldair Ríos Díaz, de 16 años, además de triatletas, ciclistas de San Cristóbal y bicitaxistas de Jardines de Morelos.

Cisneros Coss destacó que este evento marca el inicio de una serie de rodadas y actividades permanentes para impulsar el deporte y la identidad comunitaria. “Que sepan que esto llegó para quedarse, que vamos a hacer más rodadas, más caminatas y haremos de esto, por supuesto, una actividad permanente para que se vuelva una tradición”, dijo.

Por su parte, Manuel Sotomayor afirmó que Ecatepec es una prioridad para el gobierno estatal, especialmente en materia de seguridad, y adelantó que el municipio será sede de diversos eventos para atraer a niños y jóvenes al deporte.

La directora del Instituto de la Juventud local, Jaqueline Labrada Infante, señaló que la rodada también sirvió para conmemorar el Día de la Juventud, que se celebrará el 12 de agosto, y anunció que se proyecta la creación de una ciclopista en el municipio, beneficiando a miles de personas que usan la bicicleta como transporte o recreación.

Durante el evento, la alcaldesa convocó a la población a participar el próximo 7 de septiembre en el intento por alcanzar el Récord Guinness de más personas recolectando basura, con inicio a las 9:00 horas en distintas ubicaciones.

“Una calle iluminada y limpia siempre es más segura. Participa, busca cada una de las ubicaciones que están registradas y hagamos de Ecatepec un lugar completamente distinto (…). Récord Guinness en Ecatepec, para limpiar y proteger nuestro municipio”, exhortó.