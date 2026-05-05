Acusa empresario a fiscalía de imputarle atentado en restaurante de la Colonia Roma con pruebas falsas e ilegales

Detenido Detenido. (SSC)

A once meses del fallido atentado contra el abogado Carlos Efrén L. V., en un restaurante de la Colonia Roma, el empresario Alfonso N., detenido en abril pasado como autor intelectual, acusa que la fiscalía lo está imputando con pruebas falsas e ilegales.

A través de los abogados, José María Malagón y Guillermo Torres Landa, Alfonso “N”, asegura que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó como única prueba en su contra la transcripción de unos audios.

Dijeron que, además de ello, dicha supuesta prueba fue agregada a la carpeta de investigación de forma ilegal.

En entrevista, los litigantes dijeron que, si bien su cliente fue vinculado a proceso, sólo lo fue bajo el cargo de “auxiliador”, y no como autor intelectual del intento de homicidio.

El abogado Malagón Hidalgo precisó que las grabaciones corresponden a supuestas conversaciones entre la víctima y un chofer que también prestó servicios al acusado, insinuando que Alfonso “N” había ordenado la agresión.

Por su parte, Torres Landa precisó que el chofer trabajó para ambas personas (la víctima y el empresario detenido) pero en periodos distintos, lo que, a su juicio, imposibilita acreditar un vínculo directo en los hechos que se investigan.

Mientras que para el abogado Malagón, hay irregularidades en el proceso al grado de que el juez Carlos Trujillo Rodríguez permitió a la Fiscalía incorporar los audios sin una verificación pericial de su autenticidad.

Recordó que cuando detectaron dicha anomalía interpusieron un recurso de nulidad en la que cuestionaron las transcripciones por contravenir principios como fiabilidad, autenticidad e integridad, pese a lo cual el juez decidió admitirlas como prueba.

Por ello, agregaron los abogados, ya trabajan en la presentación de impugnaciones ante instancias locales y federales para desestimar dicho material probatorio.

La agresión al abogado ocurrió el 13 de junio de 2025, en el restaurante Pargot, ubicado en calle Córdoba, colonia Roma. De acuerdo con los antecedentes oficiales del caso, un sujeto ingresó al lugar, le puso una pistola en la cabeza a la víctima y jaló el gatillo.

No obstante, el arma se encasquilló por lo que la víctima, milagrosamente, salvó la vida. Tras los hechos, la policía detuvo a Luis Antonio P. M, presunto autor material y exsocio de la víctima, así como Frida Patricia Ortega García a quienes acusó de planear la cita con el abogado en el lugar de la agresión.

Posteriormente detuvo a Alfonso “N”, un empresario textil a quien acusó de ser el autor intelectual de la agresión. Dicha persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser detenido en Colombia, país donde fue detenido el 26 de abril pasado mediante una ficha roja de INTERPOL.