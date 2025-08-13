Arranca entrega de 1.25 millones de tarjetas para útiles y uniformes escolares en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inició la entrega de 1.25 millones de tarjetas para útiles y uniformes escolares, con una inversión de mil 275 millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inició la distribución de un millón 250 mil tarjetas para la compra de útiles y uniformes escolares, con una inversión de mil 275 millones de pesos, dirigidas a estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

Este año, el gasto total en educación en la capital asciende a 11 mil millones de pesos, según informó la mandataria.

En un acto celebrado en compañía de autoridades educativas federales y locales, Brugada anunció que más de 20 mil tarjetas se entregaron durante la jornada inaugural y que, solo esta semana, se distribuirán 337 mil en zonas escolares.

El programa, establecido en la Ley de Educación local, garantiza que todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciban este beneficio sin distinción.

Hoy entregamos 20 mil tarjetas para uniformes y útiles escolares a estudiantes de secundaria, como parte de un programa que llegará a todas las niñas, niños y jóvenes de educación básica, con una inversión histórica de mil 275 millones de pesos.



La jefa de Gobierno recordó que la medida de dotar de materiales escolares gratuitos inició en la ciudad en 1997, cuando se entregaron por primera vez libros de secundaria sin costo, y subrayó que ahora la política de apoyo se amplía a uniformes y útiles.

“Ya no depende de la voluntad de un gobernante, es un derecho establecido por ley”, afirmó.

Complemento a becas federales y nuevos programas educativos

La mandataria local señaló que la entrega de tarjetas se suma a la beca universal “Mi Beca para Empezar” y a otros apoyos del Gobierno Federal, como la recién creada beca “Rita Cetina” para estudiantes de secundaria, cuyo registro iniciará el 15 de septiembre, según confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Además, la mandataria capitalina presentó avances de programas para fortalecer las escuelas, entre ellos “1 2 3 Por Mi Escuela”, que destina dos millones de pesos anuales a cada plantel para su renovación integral; “Aula Digital”, que proveerá computadoras nuevas a 500 escuelas cada año; y “Do, Re, Mi, Fa, Sol para la escuela”, que dotará a primarias y secundarias de instrumentos musicales y maestros especializados.

Asimismo, informó sobre el programa “Vida Plena, Corazón Contento”, con el que más de 200 profesionales de salud mental visitarán cada 15 días secundarias y preparatorias públicas para brindar orientación y prevenir problemas como el suicidio o el consumo de sustancias.

También destacó “Educación Utopía”, que incorporará actividades culturales, deportivas, científicas y de idiomas a la oferta educativa.

Educación como pilar de la transformación

Durante el evento, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo, expuso que este tipo de apoyos buscan “cerrar las brechas de desigualdad” y construir comunidad desde las escuelas.

Por su parte, la diputada federal Mónica Fernández César reconoció el trabajo de la administración capitalina y afirmó que “ningún gobierno había tomado en cuenta a estudiantes y familias como ahora”.

Mario Delgado destacó que, con la beca Rita Cetina y los apoyos locales, “ningún niño, niña o adolescente se quedará sin estudiar por falta de recursos económicos”, reiterando que la educación es un derecho, no un privilegio.

Clara Brugada insistió en que los recursos provienen de los impuestos de los capitalinos y que su gobierno, siguiendo los principios de la Cuarta Transformación, los devuelve en programas sociales y obras: “Por el bien de todos, primero los pobres, y a los pobres, lo mejor”.

La ceremonia concluyó con la entrega simbólica de tarjetas a estudiantes de secundaria de las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez, marcando el inicio formal de un operativo que, en los próximos días, llegará a todos los rincones de la capital.