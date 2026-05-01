Aseguran 30 toneladas de autopartes en Iztapalapa

Cateo Autopartes aseguradas en Iztapalapa. (SSC)

Autoridades capitalinas ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron un aproximado de 35 toneladas de autopartes de una marca reconocida de automóviles.

Esto, informó el Gabinete de Seguridad, como resultado de trabajos de investigación en el marco de la Estrategia de Combate al delito de robo de vehículo y autopartes, ejecutada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

En seguimiento a investigaciones generadas tras los cateos realizados el pasado nueve de abril en la misma zona, donde se detuvo a Fernando “N”, líder de un grupo delictivo dedicado al desmantelamiento de vehículos, y a quien se le vincula con al menos 11 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo, se integraron otras indagatorias para la localización de otros posibles puntos de venta de piezas automotrices.

Así, a través de diferentes técnicas de inteligencia, los policías ubicaron dos inmuebles que eran utilizados para estos delitos.

La primera intervención fue en una propiedad ubicada en la calzada Ermita Iztapalapa, de la colonia El Santuario, donde los oficiales aseguraron un parabrisas con etiqueta de registro público vehicular, tres motores devastados en sus medios de identificación, una puerta vehicular trasera y un aproximado de 30 toneladas de autopartes.

El segundo despliegue se llevó a cabo en un inmueble contiguo al anterior, donde los uniformados decomisaron un aproximado de cinco toneladas de autopartes, así como una tarjeta de circulación, un pedazo de metal con un número de serie, y un par de placas de circulación del Estado de México.