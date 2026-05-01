Fortalecen fideicomiso para el campo en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México informó que reforzará el Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM) con el objetivo de mejorar la producción agroalimentaria, apoyar a pequeños productores y atender necesidades en sanidad e infraestructura hidroagrícola.

En la conmemoración del 30 aniversario de este mecanismo, la titular de la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, indicó que se plantea reorientar el fideicomiso hacia un enfoque que priorice a las pequeñas unidades de producción y contribuya a la soberanía alimentaria.

Asimismo, se señaló que el FACEM contempla acciones en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como su adecuación a nuevas disposiciones legales relacionadas con la protección del maíz a nivel federal y estatal.

Este instrumento fue creado en el contexto del Tratado de Libre Comercio y, en tres décadas de operación, ha canalizado alrededor de 10 mil millones de pesos con aportaciones federales, estatales y de productores.