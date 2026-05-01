IECM presenta informe sobre participación ciudadana en COPACO y Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer un informe sobre el desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y el proceso del Presupuesto Participativo 2026-2027, que incluye datos sobre registro de candidaturas, proyectos ciudadanos y niveles de participación.

El documento presentado ante el Consejo General, expone que para el Presupuesto Participativo 2026-2027 se recibieron 37,043 propuestas ciudadanas. Tras el proceso de revisión, 33,603 obtuvieron folio definitivo y 22,852 fueron consideradas viables —12,402 para 2026 y 10,451 para 2027—, lo que representa el 68 % del total. Estos proyectos serán sometidos a consulta ciudadana el próximo 3 de mayo.

El informe señala que las propuestas pasaron por distintas etapas, desde su registro hasta la evaluación técnica por parte de los órganos dictaminadores de las alcaldías, con criterios de viabilidad jurídica, técnica, ambiental y financiera.

En cuanto a la elección de las COPACO, se registraron 23,653 solicitudes, de las cuales 18,773 candidaturas fueron procedentes, equivalente a cerca del 80 % de cumplimiento de requisitos. Se reportó una participación mayoritaria de mujeres, así como una concentración de candidaturas en personas de entre 41 y 60 años.

Las personas jóvenes representaron más del 14 %, y también se identificó participación de personas con experiencia previa en estos órganos.

La consejera presidenta del Instituto, Patricia Avendaño Durán, señaló que estos mecanismos forman parte de un proceso de evolución de la participación ciudadana en la capital, aunque reconoció que persiste el reto de ampliar la participación y fortalecer su alcance.

La consejera electoral Erika Estrada Ruiz indicó que el informe refleja tanto la magnitud de la participación como la complejidad técnica de los procesos, y destacó la inclusión de diversos grupos poblacionales.

En tanto, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega consideró que el Presupuesto Participativo es un instrumento con potencial para fortalecer la participación ciudadana, el tejido social y la rendición de cuentas, aunque señaló que aún enfrenta retos en su valoración e implementación.

El IECM informó que los resultados de estos procesos buscan contribuir a la planeación institucional, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa en la Ciudad de México.