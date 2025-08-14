Asaltan joyería en Parque Lindavista, criminales huyeron

Asalto Joyería que fue asaltada en GAM. (Especial)

Delincuentes asaltaron la joyería “Cristal Joyas”, ubicada en el cruce de las avenidas Río Bamba y Colector 13, en la colonia Magdalena de las Salinas, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cuando los policías recibieron el reporte de robo y acudieron al sitio, la encargada del establecimiento narró que tres hombres amagaron al personal para apoderarse de tres cajones con joyería diversa, sin que pudiera precisar el monto de lo robado.

A través de las cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, se observó a dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta que dejaron abandonada en las calles Pernambuco y Montevideo; posteriormente subieron a un vehículo rumbo al Estado de México por la autopista México -Pachuca, por lo que las autoridades realizan su búsqueda.