Socavón de más de 4 metros interrumpe carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza

Socavón de gran tamaño afecta carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza

Esta mañana se reportó la aparición de un socavón en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al aeropuerto, en la alcaldía Iztacalco. La oquedad mide aproximadamente 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad, y se formó sobre la tubería de drenaje de la zona.

Las autoridades confirmaron que el hundimiento afecta cerca de 14 metros lineales de infraestructura, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular y la seguridad de quienes transitan por esta importante vía.

Carriles centrales permanecen cerrados mientras la Secretaría de Obras atiende la emergencia.



Paralelamente, se detectó un segundo socavón en los carriles de la vía rápida, casi esquina con Río Churubusco. Este segundo hundimiento es más pequeño, con dimensiones de 1.5 por 3.5 metros, y se originó por la fractura del piso sobre un cajón de concreto.

Especialistas realizan la evaluación técnica de ambos socavones para determinar la magnitud del daño y los procedimientos necesarios para su reparación. Mientras tanto, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y a seguir las indicaciones de tránsito emitidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los socavones se suman a una lista de afectaciones que periódicamente se registran en la red vial de la Ciudad de México, principalmente en zonas con infraestructura hidráulica antigua o con alta carga vehicular.