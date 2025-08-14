Tlalnepantla será sede del Climathon 2025: innovación ciudadana contra el cambio climático

Tlalnepantla será sede del Climathon 2025: innovación ciudadana contra el cambio climático

Por primera vez en el Estado de México, Tlalnepantla albergará el Climathon 2025, un evento global que conecta a comunidades de todo el mundo para diseñar soluciones que enfrenten el cambio climático y promuevan un futuro sin emisiones. La cita será los próximos 19 y 20 de septiembre, con la participación de especialistas, emprendedores, estudiantes y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente.

Participa en el Climathon Tlalnepantla 2025, un evento de dos días donde aprenderás sobre cambio climático, colaborarás con otras personas y desarrollarás soluciones a los desafíos locales. Este año, el encuentro se enfocará en dos temas clave: descarbonización de la industria y economía circular.

Durante el evento, los asistentes podrán participar en talleres temáticos sobre cambio climático y los retos específicos de Tlalnepantla, un panel de inspiración con expertos en soluciones locales, mesas de trabajo para generar ideas en equipo, mentorías con especialistas, herramientas prácticas para estructurar propuestas, y una sesión final de pitch donde se presentarán las soluciones ante un jurado.

Lugar: Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe (habrá transporte ida y vuelta desde el Ayuntamiento)

Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2025

Horario: 9:00 a 18:00 horas

La convocatoria está abierta para personas mayores de 18 años, estudiantes universitarios y recién egresados, emprendedores, desarrolladores, creativos, líderes comunitarios o ambientales y cualquier persona interesada en el medio ambiente y el cambio climático. Se puede participar de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes; quienes se registren solos serán integrados a un grupo el día del evento.

Los mejores proyectos recibirán premios de $10,000 MXN para el primer lugar y $5,000 MXN para el segundo lugar. La fecha límite de inscripción es el lunes 8 de septiembre de 2025 y el registro se puede realizar escaneando el código QR de la convocatoria o escribiendo al correo: ana@hubdf.com.mx.

Con el lema “Construye soluciones para tu ciudad y el planeta”, Climathon Tlalnepantla 2025 es una oportunidad para transformar ideas en acciones concretas que ayuden a reducir el impacto ambiental. La invitación está abierta: el futuro de la ciudad y del planeta está en manos de todos.