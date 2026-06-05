Detienen a 2 que robaron relojes de alta gama de vehículos que salieron del AIFA

Detenido Carlos "N" y José Alberto "N". (FGJEM)

Autoridades detuvieron a Carlos “N” y José Alberto “N”, sujetos que robaron un vehículo con violencia que transportaba relojes de alta gama, el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec de Morelos, cuando interceptaron dos unidades que salieron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los detenidos condujeron las unidades robadas.

Tras las investigaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Seguridad mexiquense y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ubicaron y detuvieron a estos sujetos en el municipio de Huehutoca.

Las áreas de seguridad informaron que continúan las indagatorias para identificar y detener al resto de los involucrados en le robo.