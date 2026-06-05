Texcoco siembra un millón de mojarras para impulsar producción de pescado y turismo sustentable

Texcoco y Secampo siembran un millón de alevines y mojarra en Pentecostés

El Gobierno de Texcoco y la Secretaría del Campo del Estado de México (SECAMPO) iniciaron un programa de repoblamiento acuícola con la siembra de un millón de alevines de mojarra en el bordo de la comunidad ejidal de Pentecostés, proyecto que busca fortalecer la producción de alimentos, generar ingresos para las familias de la región y fomentar el turismo sustentable.

La jornada fue encabezada por el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, junto con representantes de la SECAMPO y ejidatarios de la comunidad, quienes participaron en la liberación de los peces provenientes del criadero de Ticate, en el municipio de Jocotitlán.

De acuerdo con las autoridades, la iniciativa representa una inversión de 660 mil pesos financiada por el Gobierno del Estado de México y forma parte de una estrategia para aprovechar el potencial acuícola de los cuerpos de agua del municipio.

Durante el evento, Nazario Gutiérrez destacó que el bordo de Pentecostés es el primer espacio beneficiado por este programa, aunque adelantó que la meta es extender la siembra de peces a otros embalses, presas y ollas de captación de agua ubicados en distintas comunidades de Texcoco.

Por su parte, Ernesto Sánchez Rojas, director Pecuario, Avícola, Apícola y Acuícola de la SECAMPO, explicó que la dependencia mantiene programas de reproducción y distribución de alevines para repoblar cuerpos de agua en diversas regiones de la entidad, siempre que estos cuenten con condiciones adecuadas de calidad y estén libres de contaminación.

Texcoco y Secampo siembran un millón de alevines y mojarra en Pentecostés

Las proyecciones oficiales estiman una tasa mínima de supervivencia del 50%, lo que permitiría contar con alrededor de 500 mil peces en un año. Esta cifra podría traducirse en una producción cercana a las 250 toneladas de pescado destinadas al consumo y comercialización.

Según los cálculos de las autoridades, el proyecto beneficiará de manera directa a 20 familias de la comunidad e indirectamente a cerca de 400 personas vinculadas a las actividades productivas y comerciales que podrían surgir alrededor de la pesca y el turismo local.

Además, funcionarios de la SECAMPO adelantaron que analizarán otros cuerpos de agua de Texcoco para evaluar la viabilidad de nuevos proyectos acuícolas. Entre ellos se encuentra la olla de captación de agua de Nativitas, así como zonas de la montaña donde las condiciones naturales podrían favorecer la producción de trucha.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ejidatarios para preservar el cuerpo de agua, evitar su contaminación y mantener el trabajo coordinado que permita garantizar el éxito del proyecto.

Con esta acción, el Gobierno de Texcoco y la SECAMPO buscan impulsar el desarrollo rural sustentable, fortalecer la producción de alimentos y abrir nuevas oportunidades económicas para las comunidades del municipio a través del aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.