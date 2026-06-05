Se percibe sismo en CDMX, no sonó la alerta sísmica

Sismo El fenómeno ocurrió a 29 kilómetros el oeste de Ometepec.

Un sismo de 5.6 grados con epicentro en el estado de Guerrero se percibió en la Ciudad de México, sin que su intensidad ameritara la activación de la alerta sísmica.

El fenómeno ocurrió a 29 kilómetros el oeste de Ometepec.

El Gobierno capitalino detalló que no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces que opera el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tras la sensación del movimiento, se activó el protocolo se seguridad y Protección Civil.

Helicópteros Cóndores de la SSC sobrevolaron las cinco zonas de la Ciudad de México, para realizar acciones de vigilancia, informar en tiempo real cualquier emergencia y brindar apoyo al personal en tierra, derivado de la percepción de sismo.

Además, policías de la SSC apoyaron a la ciudadanía en la Plaza de la República y en un hospital ubicado en la calle Ezequiel Montes, a evacuar de manera segura y colocarse en los puntos de reunión.

Luego del movimiento, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que tanto el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Cablebús y Sistema de Transportes Eléctricos, se inició la revisión de autobuses y estaciones, así como de las instalaciones en toda la red.

Minutos después se reinició la operación de todos los transportes, sin afectaciones.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, afirmó que se estableció comunicación con las Unidades de Protección Civil de las alcaldías, sin que se reporten incidentes por el sismo.