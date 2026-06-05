Alertan por fraudes a través de códigos de verificación en Whatsapp

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética, alertó de una modalidad de fraude digital relacionada con el robo de cuentas de WhatsApp mediante la solicitud engañosa de códigos de verificación enviados por mensaje SMS.
De acuerdo con reportes recibidos, este tipo de fraude inicia cuando la víctima recibe mensajes o llamadas de personas que se hacen pasar por contactos conocidos, empresas o incluso personal de soporte técnico, quienes solicitan “apoyo” para reenviar un código de seis dígitos recibido por SMS.
Sin embargo, dicho código corresponde al mecanismo de autenticación de WhatsApp para registrar una cuenta en otro dispositivo. Al compartirlo, los delincuentes obtienen acceso total a la cuenta de la víctima, la bloquean de su equipo móvil y comienzan a utilizar su identidad para contactar a familiares y amigos, solicitar depósitos de dinero, enviar enlaces fraudulentos o continuar con nuevas estafas.
La Policía Cibernética identificó que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza, la urgencia y el desconocimiento tecnológico para manipular a las personas y concretar el engaño, lo que puede derivar en robo de información personal, afectaciones económicas y vulneración de la privacidad digital.
Por ello, la SSC emitió recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes:
- No compartas códigos de verificación enviados por SMS; son personales y confidenciales
- Desconfía de mensajes o llamadas con carácter urgente en los que soliciten reenviar códigos o información personal
- Verifica directamente con tus contactos por otro medio antes de responder solicitudes inusuales
- Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para agregar una capa adicional de seguridad
- Evita compartir contraseñas, códigos o datos sensibles mediante llamadas, mensajes o enlaces sospechosos
- No ingreses a ligas desconocidas o enviadas por remitentes no verificados
- Configura la privacidad de tu cuenta para limitar quién puede ver tu fotografía, estado y última conexión
- Reporta y bloquea perfiles sospechosos dentro de la aplicación
- Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tu dispositivo móvil
- Informa a familiares y amigos de esta modalidad de fraude para evitar más víctimas