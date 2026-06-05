Alertan por fraudes a través de códigos de verificación en Whatsapp

Fraude Este tipo de fraude inicia cuando la víctima recibe mensajes o llamadas de personas que se hacen pasar por contactos conocidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética, alertó de una modalidad de fraude digital relacionada con el robo de cuentas de WhatsApp mediante la solicitud engañosa de códigos de verificación enviados por mensaje SMS.

De acuerdo con reportes recibidos, este tipo de fraude inicia cuando la víctima recibe mensajes o llamadas de personas que se hacen pasar por contactos conocidos, empresas o incluso personal de soporte técnico, quienes solicitan “apoyo” para reenviar un código de seis dígitos recibido por SMS.

Sin embargo, dicho código corresponde al mecanismo de autenticación de WhatsApp para registrar una cuenta en otro dispositivo. Al compartirlo, los delincuentes obtienen acceso total a la cuenta de la víctima, la bloquean de su equipo móvil y comienzan a utilizar su identidad para contactar a familiares y amigos, solicitar depósitos de dinero, enviar enlaces fraudulentos o continuar con nuevas estafas.

La Policía Cibernética identificó que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza, la urgencia y el desconocimiento tecnológico para manipular a las personas y concretar el engaño, lo que puede derivar en robo de información personal, afectaciones económicas y vulneración de la privacidad digital.

Por ello, la SSC emitió recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes: