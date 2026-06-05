Morena CDMX denuncia a Federico Döring por violencia política de género contra Brugada

Diputadas e integrantes de Morena denuncian a diputado federal

Legisladoras locales y federales, así como integrantes de Morena CDMX interpusieron una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de contra el diputado federal panista Federico Döring por violencia política en razón de género.

De acuerdo con las legisladoras, la denuncia documenta un patrón sistemático de hostigamiento político contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostenido durante meses en redes sociales.

Como ejemplo, señalaron que el legislador publicó un tuit en su cuenta @FDoringCasar señala, acompañado de una fotografía de la jefa de Gobierno:

“Esta es la basura y mediocridad de gobierno de cuarta del #CártelDeMorena en la CDMX”, dice la publicación, por ello, señalaron que la construcción es característica de su patrón: el insulto personalizado se ancla en la imagen del cuerpo de la mujer, no en dato o argumento alguno de gestión pública.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso local, aseveró que diputadas locales, federales y concejalas de Morena respaldan totalmente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ante las agresiones hechas por la oposición contra su persona.

Destacó que no se puede normalizar aquello que durante décadas las mujeres han combatido, y que es la violencia hacia este sector de la población.

“Clara Brugada representa a millones de mujeres que votamos por ella. Es la jefa de Gobierno de esta Ciudad, le pese a quien le pese. Si permitimos que se le agreda por su físico, por su origen, y no levantamos la voz, les estamos diciendo a todas las niñas de esta ciudad y de este país que eso les espera en la esfera pública y política, que es un escarnio por su cuerpo o por su forma de vestir”, manifestó.

En ese contexto, sostuvo que las mujeres que se dedican a la política saben distinguir cuando existe una defensa legítima de opiniones en este renglón y reconocen que nadie está obligado a coincidir con las decisiones de gobierno. Sin embargo, precisó que rechazan cuando lo que se dice en contra de un gobernante no tiene nada que ver con su gestión.

“En democracia, las obras, los programas, los presupuestos, los resultados, las políticas públicas deben debatirse, cuestionarse y analizarse. Pero una cosa es criticar a un gobierno y otra, muy distinta, es utilizar la imagen de una mujer para burlarse de su apariencia física, de sus rasgos o de su origen. Y que quede muy claro: estamos muy orgullosas de nuestra Jefa de Gobierno”, puntualizó.

Las promoventes señalaron que esta conducta no es aislada ni accidental: abarca un periodo de meses documentados en redes sociales y constituye un ejercicio sistemático de violencia política en razón de género en los términos establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las promoventes subrayaron que la conducta de Döring ha sido tolerada y protegida por la cultura machista que caracteriza al Partido Acción Nacional, y exigieron que el IECM actúe con la celeridad que el caso merece.