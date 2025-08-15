Atrapan a “Lord Pádel”, empresario que dio golpiza entrenador en Atizapán de Zaragoza

Detenidos Personas involucradas en la golpiza a entrenador. (FGJEM)

En un operativo fue detenido Alejandro German “N”, alias “Lord Pádel”, quien golpeó a un entrenador dentro de un club deportivo en el municipio de Atizapán, Estado de México, el pasado 19 de julio; agresiones que le provocaron serias lesiones a la víctima.

Además, fueron arrestados Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Su detención se ejecutó cuando Agentes de inteligencia de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicaron un vuelo proveniente de Frankfurt, Alemania, donde viajaba acompañado de Alejandro Germán “an”, Othon “N”, Germán “N”, y Karla “N” hacia al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Luego de se que les captó golpeando al entrenador, los implicados huyeron hacia Miami, en Estados Unidos. Una vez que junto a la Interpol se emitió la ficha de búsqueda internacional, información que arrojó fue que regresaron a Cancún, Quintana Roo, desde donde volaron a Europa.

Mientras se mantenían ocultos, los sujetos solicitaron amparos, los cuales aparentemente serían falsos..

Karla Alejandra ‘N’ fue encarcelada en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, mientras que, Alejandro Germán ‘N’, Germán ‘N’ y Othon ‘N’, permanecerían en Barrientos o en Cuautitlán.

¿Cómo fue el ataque?

La agresión ocurrió en las instalaciones del club Alfa Pádel, y quedó registrada en video.“Lord Pádel” y varios sus escoltas golpearon a Israel Morales Hernández, instructor de pádel, tras una disxusion en un torneo. La víctima fue golpeada, sometida y amenazada de muerte.

Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de tentativa de homicidio.

Luego del ataque, “Lord Pádel” abandonó su casa con su esposa e hijo.