Caos por la CNTE en CDMX: Madero parece campo minado; así quedó el Centro Histórico a días del Mundial 2026

CNTE La CNTE se extiende por las calles (CUARTOSCURO)

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha intensificado sus acciones de protesta en la capital del país. Integrantes del magisterio disidente mantienen una fuerte presencia en diversas calles alrededor del Zócalo, ocupando Madero, que parece campo minado y colapsando la movilidad en el Centro Histórico.

De acuerdo con estimaciones recientes, los manifestantes han instalado aproximadamente 2,500 casas de campaña.

El campamento cuenta ya con estructuras techadas, cocinas comunitarias y sanitarios portátiles, un despliegue masivo que ha modificado por completo el tránsito en el Centro Histórico.

Bloqueo en Donceles obliga al Congreso a mudarse

En las últimas horas, la CNTE amplió el perímetro del campamento llegando hasta el Congreso de la Ciudad de México.

Vecinos de la zona reportaron que, durante la noche, los docentes instalaron casas de campaña sobre las calles de Donceles y Allende, extendiendo la zona y evitando el paso a los peatones.

Esta presencia impidió el acceso al recinto legislativo e hizo imposible que se realizara la sesión programada para el día de hoy.

Ante el bloqueo, la Mesa Directiva del Congreso local decidió que las actividades de la Comisión Permanente y el periodo extraordinario fueran trasladadas al edificio ubicado en Calle Gante.

Afectaciones en el comercio

Los negocios se han visto afectados, varios locales de la zona han reportado cierres, lo que ha generado fuertes pérdidas para el comercio establecido en calles como La Palma y el área de La Calle de las Novias.