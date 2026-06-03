Marcha CNTE miércoles 3 de junio en CDMX: ¿Qué calles estarán cerradas y en qué horario?

Protestas de la CNTE continúan Se esperan más bloqueos (Mario Jasso @cuartoscuro)

Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) continúan. Hoy 3 de junio se esperan más bloqueos.

¿Cómo van las protestas de la CNTE?

La CNTE exige un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Según dirigentes de las diferentes secciones que componen a la organización sindical, aún no se ha establecido una fecha posible para que la presidenta se una a las mesas. De igual manera, piden que se retiren las vallas que rodean el Zócalo capitalino.

Las demandas que la CNTE busca se cumplan son las siguientes:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar

Incremento salarial del 100%

Mayor presupuesto para la educación

El fin de semana pasado, la CNTE pidió refuerzos y el lunes oficialmente comenzó el paro nacional, por lo que se espera que las protestas de hoy alcancen los 7,000 asistentes.

Ayer se vio cómo se plantaron en la afueras del Congreso, causando que la sesión del día cambiara de sede. Algunas personas dañaron autos que se encontraban en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. En su marcha por Paseo de la Reforma, los manifestantes causaron destrozos a la exposición «Gigantes del mundial», derribando y vandalizando al menos tres estatuas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó los actos de vandalismo y sigue afirmando su compromiso a mantener el diálogo con los maestros.

¿Dónde será la marcha de la CNTE hoy?

La mayor concentración será en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48 en la colonia Juárez, donde varios miembros se instalarán desde las 9:30 horas. Sin embargo, se espera que se movilicen en los alrededores, como se vio en días pasados, bloqueando Paseo de la Reforma y Bucareli. También se prevé que otros integrantes se dirijan a las oficinas del ISSSTE en Buenavista.

Es importante también considerar que el plantón de la CNTE sigue en los alrededores del Zócalo.