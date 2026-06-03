Metrópoli

Revisa cómo aplicarán las prohibiciones para autos en la capital del país y zona metropolitana

Hoy No Circula miércoles 3 de junio: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Hoy No Circula | miércoles 3 de junio (Mario Jasso)

Continúa la semana donde las marchas y manifestaciones han sido una constante, generando caos y afectaciones vehiculares en diferentes partes de la capital del país. De forma similar, las lluvias persisten en partes puntuales, por lo que se recomienda conducir con precaución y tomar precauciones al respecto. Por su parte, las prohibiciones de circulación estará operando con normalidad este miércoles 3 de junio para autos y motocicletas con engomado color rojo (placas terminadas en 3 y 4) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 3 de junio:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

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