Cuajimalpa concentra esfuerzos en apoyar a damnificados tras severa tormenta

Alcalde de Cuajimalpa informa saldo blanco tras severa lluvia

Luego de la intensa lluvia y granizada que afectó a Cuajimalpa la noche del lunes, el alcalde Carlos Orvañanos Rea informó que la demarcación mantiene saldo blanco y ya inició un censo para atender a las familias que sufrieron daños en sus viviendas.

El edil calificó el fenómeno como una tormenta atípica que, según vecinos e ingenieros hidráulicos de la zona, no se registraba con una magnitud similar desde hace entre 15 y 20 años.

“Estamos trabajando 24/7 para sacar adelante esta situación de emergencia”, señaló.

Carlos Orvañanos destacó la coordinación que se estableció desde las primeras horas con el Gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que envió maquinaria, personal especializado y equipos de apoyo para liberar vialidades y auxiliar a las familias afectadas.

Asimismo, reconoció la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que activó el Plan DN-III-E en las zonas más afectadas.

Precisó que una de las mayores afectaciones se registró en San Pablo Chimalpa, donde el volumen de granizo provocó daños en viviendas, calles y espacios deportivos. También reportó afectaciones importantes en Aguatenco, Las Galicias y diversas vialidades de la zona centro de Cuajimalpa.

De manera preliminar, informó que alrededor de 50 familias presentan daños en sus viviendas, entre ellos deslaves, caída de muros y pérdida de enseres domésticos.

“Estamos levantando un censo para iniciar ya un proceso de reconstrucción y de apoyo a las viviendas damnificadas”, indicó.

El alcalde también destacó la solidaridad de los vecinos, quienes desde la noche y la madrugada colaboraron en labores de limpieza, retiro de granizo y apoyo a las familias afectadas.

Como parte de la estrategia de atención, la alcaldía habilitó un centro de acopio y albergue temporal en el Deportivo Morelos, ubicado sobre la calle Castorena, además de otros dos centros de recepción de ayuda, uno en la explanada de la alcaldía y uno más en el Parque San Francisco.

Las autoridades solicitan principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y cobijas para apoyar a las familias afectadas.

El alcalde Carlos Orvañanos informó que los recorridos de supervisión continuarán durante las próximas horas y pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier emergencia a través de Base Plata (56 3857 9540), Protección Civil (55 5813 8272) y de las redes sociales institucionales.