Le cae un puente peatonal a una mujer en el AICM; esto sabemos del caso a días del Mundial 2026 Se desploma puente peatonal en la Terminal 1 del AICM, a 9 días del Mundial 2026 (Redes Sociales)

A 9 días del Mundial 2026 en México, se desplomó una parte de un puente peatonal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resultando herida una automovilista; esto es lo que se sabe al momento.

Durante la tarde de este miércoles 2 de junio, a días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, se registró la caída de una techumbre de un puente peatonal de la Terminal 1 del AICM, sobre la avenida Capitán Carlos León.

De acuerdo con los primeros reportes, en el puente peatonal se encontraban realizando trabajos de remodelación cuando una techumbre instalada cayó sobre un automóvil, resultando herida una mujer, de la cual no se ha dado a conocer su estado de salud.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa la estructura colapsada, mientras que las autoridades y elementos del aeropuerto trabajan para restablecer la estructura y evitar que vuelva a suceder.

El accidente ocurrió después de que el pasado sábado 30 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, acudieran al AICM para la entrega de la primera fase de remodelación en el aeropuerto.

¿Qué dijo el AICM sobre la caída del puente peatonal?

Sobre el desplome de una parte de un puente peatonal en la Terminal 1, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó sobre los hechos, además de dar a conocer que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia.

“Hace unos momentos, sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales se desprendió del mismo”.

Asimismo, el AICM compartió que se realizarían las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, además de asegurar que la cobertura del seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado.

#AICMinforma:



Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Afectaciones viales y accesos al AICM tras el incidente

Como parte de las acciones para retirar partes de la estructura que colapsó en el puente peatonal del AICM, sobre la Capitán Carlos León, cerca de la Terminal 1 se registró carga vehicular.

Por otra parte, el AICM informó que, debido a la presencia de manifestantes en la Terminal 1, se presenta cierre sobre el Circuito Interior, por lo que pusieron a disposición de los usuarios automóviles para apoyar en el acceso a la Terminal 1.