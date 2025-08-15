Bomberos de Texcoco atienden explosión en almacenamiento de pirotecnia

Bomberos de Texcoco atienden explosión en almacenamiento de pirotécnica

Elementos del cuerpo de bomberos de Texcoco acudieron al lugar en donde controló y sofocó el incendio al interior, para resguardar el lugar como medida preventiva para los habitantes de la zona.

De acuerdo con información del departamento de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, alrededor de las 11:30 horas de este viernes se alertó sobre la emergencia por explosión al interior de una casa habitación en la Calle Zaragoza No. 7, Colonia Los Reyes Salvador, Texcoco.

Al lugar llegaron por parte del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) Martín Ramirez Garcia verificador; de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Sargento Segundo Irving David López Aguilar; de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Osvaldo Martinez Vera y de la Guardia nacional. (GM)-395 Coronel Fidel Soto Chávez.

Duranta la inspección visual se observó que se trató de un incendio de material de desecho de pirotecnia así como cartón de envasado y materiales varios de 7x10 aproximadamente , lo que provocó el incendio y pequeñas explosiones, se acordonó el lugar, se procedió a restricción de paso a la población, se llenó un acta administrativa y se suspendieron actividades de esa índole a cargo del resguardo del domicilio los propietarios del mismo.

A los dueños de los predios se les indicó que el manejo de almacenamiento de todo tipo de material referente a la pirotecnia, está prohibido, además se colocó cinta barricada para evitar riesgos en el interior y exterior colocando sellos de suspensión de actividades.