Mundial 2026: FIFA ordena a Clara Brugada retirar el ajolote del Estadio Azteca

FIFA ordena a Clara Brugada a retirar ajolote del Estadio Azteca Foto: Redes sociales

A poco más de unas semanas del arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México enfrenta una nueva polémica relacionada con la imagen urbana que ha impulsado el gobierno capitalino de la edil Clara Brugada rumbo a la Copa del Mundo.

Esta vez, el protagonista es el ajolote monumental instalado en las inmediaciones del Estadio Azteca (actualmente denominado Estadio Banorte y rebautizado temporalmente como “Estadio Ciudad de México” durante el torneo), el cual deberá ser retirado por orden de la FIFA.

La decisión fue confirmada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que explicó que el organismo de futbol mundial tiene estrictas reglas de protección comercial y de propiedad intelectual en todos los espacios oficiales vinculados con el Mundial 2026.

¿Por qué la FIFA mandó a quitar el ajolote del Estadio Azteca?

Este nuevo escándalo surge en medio de las acciones del Gobierno capitalino por cambiar la imagen de la CDMX acorde a las festividades del Mundial 2026. Dentro de los elementos decorativos hay un enorme ajolote colocado como parte de la estrategia visual impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dentro del proyecto conocido popularmente como “ajolotización” de la capital.

Sin embargo, la FIFA considera que cualquier símbolo, botarga, mascota o elemento visual que pueda relacionarse con el Mundial debe estar autorizado oficialmente.

De acuerdo con la directora del IMPI, Carolina Pérez Luna, la federación registró desde 2024 más de 357 marcas vinculadas con la Copa del Mundo, incluyendo nombres oficiales, logotipos y mascotas.

Eso significa que ningún personaje ajeno, aunque sea promovido por autoridades locales, puede permanecer dentro de las zonas oficiales del torneo sin licencia o autorización expresa.

FIFA ordena a Clara Brugada a retirar ajolote del Estadio Azteca Especial

La “ajolitización” de la CDMX

Durante los últimos meses, el ajolote se convirtió en uno de los principales símbolos visuales de la transformación urbana impulsada por el gobierno capitalino rumbo al Mundial 2026.

Murales, transporte público, espacios remodelados y zonas cercanas al Estadio Azteca comenzaron a llenarse de figuras moradas y representaciones del anfibio endémico de Xochimilco, una estrategia defendida públicamente por Clara Brugada como una forma de darle identidad cultural y color a la ciudad.

Incluso, la administración capitalina presentó a “Ajologol”, una botarga inspirada en el ajolote, como parte de las actividades previas al torneo.

Pero ahora, las reglas comerciales de la FIFA chocaron directamente con esa narrativa local.

¿Por qué la FIFA no permite el ajolote en el Estadio Azteca?

El problema principal tiene que ver con los derechos de explotación comercial del Mundial.

La FIFA establece perímetros de exclusividad dentro y alrededor de los estadios sede, donde solamente pueden aparecer marcas, imágenes y mascotas autorizadas oficialmente por el organismo. En el caso del Mundial 2026, las mascotas oficiales reconocidas son:

Zayu

Maple

Clutch

Cualquier otro personaje queda automáticamente fuera del esquema autorizado del torneo.

Por ello, el ajolote colocado cerca del Estadio Azteca deberá ser retirado antes de la competencia.