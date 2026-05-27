Ecatepec mejora suministro de agua en Quinta Zona

Quinta Zona suministro de agua

Luego de realizar trabajos de mejora para el suministro de agua, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss aseguro que se logró incrementar en un 30 a 85 por ciento el suministro de agua potable en la denominada Quinta Zona.

Se trata de una de las regiones históricamente afectadas por la escasez del líquido y en la que ahora sus habitantes ya cuentan con este suministro.

Además afirmó que su administración no necesita ningún amparo judicial para cumplir con la distribución de agua a la población, esto como respuesta a la documentación legal que familias solicitaran para exigir el acceso al servicio.

Con este nuevo sistema se suman más de un millón 200 mil habitantes del municipio que ya cuentan con un servicio mucho más organizado y el gobierno segura que seguirán haciendo crecer estas cifras en las zonas que lo requieran.

Explicó que actualmente el suministro en esta zona se llevará a cabo de forma tandeada pero se realizarán nuevas obras hidráulicas para fortalecer el servicio este mismo año.

Por otra parte destaco que al inicio de su gobierno se encontró un organismo operador de agua, Sapase, con un quebranto financiero de cuatro mil 551 millones de pesos que reflejaban un grave problema para la red de sistema hidráulico.

“Nos heredaron pozos muertos, plantas potabilizadoras que nunca funcionaron, drenajes colapsados, deudas por doquier y la venta de agua”, afirmó.