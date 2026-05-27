UACM exige pago de 300 mdp por presupuesto a la SEP

UACM exige pago de 300 mdp por presupuesto

Integrantes del máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, realizaron un plantón afuera de las instalaciones de la SEP, ubicadas en calle República de Argentina, para exigir el pago correspondiente al presupuesto del 2025 y 2026.

De acuerdo con Gabriel Medina, Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Máximo Órgano de Gobierno del Consejo Universitario, la semana pasada tomaron la decisión de manifestarse para presentar sus exigencias ya que existe un sentimiento de preocupación y agravio dentro de su comunidad.

Medina platicó a Crónica que la institución universitaria recibe un presupuesto anual de 150 millones de pesos que deben ser entregados por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, la debida entrega de recursos correspondiente al año pasado hasta ahora no se ha realizado a pesar de que se han exigido respuestas por medio de distintos oficios a la instancia federal.

Explica, que debido a que la UACM fue creada por el Congreso de la Ciudad de México, el presupuesto debe ser entregado por ley tras la firma de un instrumento jurídico. La justificación de la autoridad educativa para no haber entregado aún el dinero correspondiente al año pasado, es que dicho documento no se encontraba debidamente firmado, pero se asegura que las firmas que faltan son las de los propios miembros de la SEP.

Aunado a esto, cerca de estos meses del año, ya se debió firmar se el convenio correspondiente a 2026 para la entrega de presupuesto de este año que no ha sido realizado porque “hay muchas complicaciones en la ciudad por la movilización de la CNTE”.

“Hemos sido muy cuidadosos de no generar como molestias, políticas y sociales, pero no nos vamos a mover hasta que nos atiendan”.

El representante de la UACM afirmó que se intentaría establecer un diálogo con una comisión de trabajo y personal técnico cerca de las cinco de la tarde de este miércoles para buscar soluciones.Hasta que eso suceda, el plantón integrado por cerca de cincuenta personas instaladas bajo carpas blancas frente al edificio de la SEP continuará, con realización de performances culturales y discursos políticos a forma de protesta pacífica para exigir el pago de recursos que cubrirían necesidades educativas básicas de los 20 mil estudiantes que conforman la UACM, tales como ampliar la matrícula estudiantil, pago oportuno a profesores que han dejado la institución, mantenimiento a los edificios, y al software informático de toda la universidad.