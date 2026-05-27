Congreso CDMX aprueba garantizar servicios de salud a personas en situación de calle

Garantizan derechos de salud para personas en situación de calle (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que garantiza que las personas en situación de calle tengan acceso a servicios de salud de manera integral, accesible y oportuna.

Las y los legisladores que fundamentaron el dictamen coincidieron en que dicha iniciativa representa una oportunidad de vida para este sector de la población, debido a que ha enfrentado históricamente procesos de invisibilización y exclusión social.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miriam Cruz, señaló que hablar de personas en situación de calle implica reconocer las condiciones de desigualdad, violencia, discriminación y abandono que enfrentan diariamente. Por ello, expuso que el Congreso capitalino tiene la responsabilidad de generar condiciones para garantizar sus derechos fundamentales.

Al razonar su voto, el morenista Pedro Haces Lago, promovente de esta iniciativa, señaló que el dictamen no habla de caridad para las personas en situación de calle, sino de solidaridad y de garantizar sus derechos, como lo es contar con acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con el Censo de Población de Personas en Situación de Calle 2025, en la Ciudad de México hay 2 mil 869 personas en esta situación (que fueron censadas).

“La calle no solo desgasta la ropa, la calle enferma, rompe la salud, golpea la salud mental, la calle también lastima la dignidad. Las personas en situación de calle enfrentan infecciones respiratorias, desnutrición, enfermedades crónicas, problemas de salud mental y, en muchos casos, adicciones, pero además enfrentan otra barrera: la discriminación”, comentó.

Recordó que en muchas ocasiones estas personas no reciben atención porque no tienen documentos, un domicilio, no tienen recursos para trasladarse o porque simplemente se les trata como si su vida valiera menos.

El dictamen establece que el Sistema de Salud de la Ciudad de México deberá impulsar programas para garantizar el acceso a la salud de las personas en situación de calle, programas como las Unidades Móviles de Salud y Bienestar.

“Esto significa acercar la atención médica a quienes más la necesitan. No esperar a que una persona en situación de calle llegue al sistema, sino hacer que el sistema también llegue a ella y que lo haga con igualdad sustantiva, sin discriminación y con trato digno”.