Cuauhtémoc: Programa “Alcaldía en tus manos” estrena modalidad a domicilio

Ale Rojo de la Vega inicia recorridos casa por casa en la Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un recorrido casa por casa en la calle Francisco Olaguibel, colonia Obrera, como parte de un nuevo formato del programa “Alcaldía en tus manos”, con el objetivo de conocer directamente las necesidades de la población y ofrecer atención inmediata.

Vecinas y vecinos expresaron sorpresa al recibir en sus domicilios a la edil y a integrantes de su gabinete, quienes escucharon solicitudes en materia de seguridad, poda de árboles, recolección de basura y desazolve, entre otros temas.

De acuerdo con Rojo de la Vega, varias de estas peticiones fueron atendidas en el momento y otras se resolverán de manera paulatina, dependiendo de su urgencia. En los casos que no competen a la demarcación, afirmó que gestionará la vinculación con las instancias correspondientes.

El programa, implementado desde el inicio de su administración, ya había recorrido las 33 colonias de la alcaldía mediante módulos de atención en parques y plazas públicas. Sin embargo, la nueva modalidad busca “llevar el gobierno a la puerta de los hogares”, explicó la alcaldesa.

“Ahora no vamos a estar solo en los parques y las plazas públicas, sino nos vamos a ir casa a casa tocándole a nuestros vecinos y vecinas, llevando el gobierno a la puerta de sus hogares para que nos digan qué les preocupa, qué nos sugieren y, de pasadita, vamos a ir limpiando, atendiendo baches y viendo cuál es su problemática en las colonias”, dijo ante residentes, concejales y personal de la administración.

El personal operativo que acompañó a la mandataria trabajó en la atención de reportes y solicitudes durante todo el recorrido.

Rojo de la Vega aprovechó para reconocer el trabajo de su equipo y recordó que la noche anterior se puso en marcha la Brigada Nocturna, integrada por más de 300 personas, entre paramédicos, policías, personal de Gobierno, de Vía Pública, de Servicios Urbanos, abogados y psicólogas.

“Aquí en la alcaldía las mujeres no están solas”, subrayó.

Tras concluir en la Obrera, la alcaldesa se trasladó a la colonia Doctores, donde sostuvo una reunión de trabajo con habitantes para continuar recibiendo planteamientos y coordinar acciones para mejorar las condiciones de vida en la demarcación.